ドラマ『アンサンブル』（日テレ系）は、「恋愛はタイパ・コスパが悪い」と思っている弁護士・小山瀬奈（川口春奈）と、愛や誠を信じる新人弁護士の真戸原優（松村北斗）が、恋愛のトラブルを扱った裁判に向き合うことで、自分たちの恋に生かしていくストーリー。瀬奈はかつて5年間付き合っていた元恋人・宇井修也（田中圭）との間にトラウマを抱えている。第3話、宇井の娘・咲良（稲垣来泉）を一時的に預かることになった瀬奈は、