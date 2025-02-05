台北市立動物園。パンダ舎の前に置かれた台湾の希少動物クロクマとパンダの像＝2024年11月8日、台湾・台北市立動物園、吉岡桂子撮影 台湾で初めて生まれたパンダは11歳になった。5歳前後で繁殖活動を始めるパンダが多いのだが、お相手は……。（吉岡桂子）適齢期でもお相手は…台湾の台北市立動物園。日本の植民地時代に、上野、京都、天王寺（大阪）などと並んで開園した。110年を超える歴史を持つ。台湾で初めて生ま