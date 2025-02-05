入学者の半数以上が推薦神奈川県にある桐蔭横浜大学の「開き直り」っぷりが、大学関係者の間で話題を呼んでいる。「昨年4月に同大に入学した学生は570人ですが、そのうち一般選抜で合格したのはわずか33人、割合にして約5.8％でした。2024年度の入試では一般選抜の割合を0％にして、全入学者を学力試験以外の方法で選抜するのが目標のようです」（追手門学院大学客員教授で教育ジャーナリストの西田浩史氏）実は、今年度に大学に入