「2024年でいちばん悲しかった出来事は、西田くんが亡くなってしまったことです」2024年10月17日、76歳の若さで天国に旅立ってしまった西田敏行さん。同じ1947年生まれの泉ピン子さんは、ふたりは同じ年だったというのみならず、売れない時代を経験し、ともに「いつか俳優としてバカ売れしたい」と願っていた親友だ。3月5日に発売となる著書『終活やーめた。元祖バッシングの女王の「ピンチを福に転じる」思考法』の中でも冒頭の