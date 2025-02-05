女優・土屋太鳳が４日までに自身のＳＮＳを更新し、３０歳の誕生日を迎えたことを報告した。３日に３０歳の誕生日を迎えた土屋はインスタグラムで「２０２５年２月３日、立春の日。本当にありがたいことに生まれてから３０年目を迎えることが出来ました。」と報告。「『演技って凄（すご）い！』と思ってから２１年。その思いを追いかけて『映画の世界に入れて下さい！』と言ってからちょうど２０年。『太鳳』という読みにくい