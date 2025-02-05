この漫画は作者のほや助(@hoyahoyasuke)さんが小学4年生のときに出会った非常識極まりない家族とのトラブルにより、家庭環境の大切さを身をもって知った経験を描いた作品です。ほやちゃんを待ちぶせしていた幸太郎くんの祖母は「知り合ったのも何かの縁だから友達になってほしい」と無理やりほやちゃんを連れて行こうとしたので、思わず防犯ブザーを鳴らしはっきりと拒絶。『息子を甘やかしすぎた トンデモ一家の末路』第31