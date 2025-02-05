非常戒厳をめぐり、内乱罪の容疑で逮捕された韓国の尹錫悦大統領（64）。1月26日に起訴され、今後は法廷に舞台を移すことになった。【美人すぎると言われた妻の自撮り写真】尹錫悦大統領の妻・金建希氏スマイルを見せていた「先に国会で可決された弾劾訴追の可否を判断する審判が憲法裁判所で始まっており、並行して刑事責任も問われることになります」（在韓ジャーナリスト）尹氏の逮捕後、ソウル中心部では週末のたびに尹