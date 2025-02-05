【ニューヨーク共同】4日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は3営業日ぶりに反発し、前日比134.13ドル高の4万4556.04ドルで取引を終えた。トランプ米政権がカナダ、メキシコへの関税強化策の実施を延期したことなどが好感され、買い注文が膨らんだ。ハイテク株主体のナスダック総合指数も3営業日ぶりに反発し、262.06ポイント高の1万9654.02。