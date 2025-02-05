2025年のドル円相場は、1月初めに157円台でスタートし、その後155円台後半へと円高が進行しました。米経済指標や日銀の利上げ観測、さらにはトランプ政権の関税政策が絡み、ドル円は乱高下を繰り返しています。今後3ヵ月間、ドル円はどのように動くのでしょうか。本稿では、ニッセイ基礎研究所の上野剛志氏が、今後のドル円相場の見通しについて詳しく解説します。ドル円・ユーロ円・長期金利「3ヵ月後」の見通し月初に1ドル157円