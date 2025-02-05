スーパーフォアをベースにシリンダー前傾角を変更、 フレームも新設計した4本マフラーのトラディショナル感性！ 1997年、ホンダは4本マフラーのCB400FOURをリリース。すでに1992年からCB400 Super Fourがデビュー、人気車種となりトップを独走中であったにもかかわらず、同じエンジンをベースに4本マフラーのトラディショナルなモデルを加えたのだ。 ホ