大学受験予備校「ニチガク」で知られる日本学力振興会（TSR企業コード:293847398、新宿区、以下ニチガク）が1月17日、東京地裁から破産開始決定を受けた。負債は1億7152万円だが、債権者349名のうち、約300名が塾生や従業員・講師だ。受験を目前に控えた1月4日の教室閉鎖は連日マスコミ、SNSで取り上げられた。突然の教室閉鎖は、7年前の成人式の朝、人生に一度の晴れ舞台を台無しにした貸衣装業・はれのひ（株）（TSR企業コー