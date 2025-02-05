米ワシントンにある教育省の建物＝２０２４年８月２１日/Tierney L. Cross/Getty Images（ＣＮＮ）トランプ米政権が教育省の解体に向けた手続きに入るための大統領令の起草に着手したことがわかった。計画に詳しい情報筋２人がＣＮＮに明らかにした。トランプ大統領はこれまでも、大統領選で掲げた公約の早期の実現に向けた取り組みを打ち出している。情報筋によれば、教育省解体に向けた取り組みは二つの段階に分かれている。大統