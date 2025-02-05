事件現場に派遣された警官ら＝４日、スウェーデン南部エーレブル/Kicki Nilsson/TT News Agency/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）スウェーデン南部エーレブルの教育施設で４日、銃乱射により約１０人が死亡した。死者の中には容疑者も含まれている。地元警察が明らかにした。スウェーデン史上最悪の銃乱射事件とみられている。地元警察は、同市内の学校で銃撃があり、多数の負傷者が出たと発表した。捜査が初期段階にあるため、正確な死