東京都品川区が、区立中学校の制服を無償化することが分かった。2026年度の新入生（現在の小学5年生）からが対象で、所得制限は設けない。新年度当初予算案に約1億円を計上する。【写真】いま増えている、多様性に配慮した制服26年度の新入生は区立中1900人、区内在住の特別支援学校30人を見込む。冬服の上着（ブレザーやジャケット）と、夏服・冬服のボトムス（スラックスやスカート）の計3点が対象で、ワイシャツやベルト、