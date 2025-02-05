［４日ロイター］ - 米グーグルの持ち株会社アルファベットが４日発表した２０２４年第４・四半期決算は、売上高が市場予想を下回った。デジタル広告市場での競争激化とクラウドコンピューティング事業の減速が響いたとみられる。株価は時間外取引で９％下落した。売上高は１２％増の９６４億７０００万ドル。ＬＳＥＧがまとめたアナリストの平均予想は９６５億６０００万ドルだった。クラウド事業の売上高は３０％増の１１９億