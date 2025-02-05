ドル円、１５４円台前半に下落関税への懸念一服の中、米求人件数を受けてドル安＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、ドル円は１５４円台前半まで下げ幅を拡大した。トランプ関税への懸念がひとまず一服する中、この日発表の１２月の米求人件数を受けて為替市場はドル売りが強まった。ドル円は１５５円台まで買い戻されてＮＹ時間に入ってきたが、一気に１５４円前半に下落している。 米求人件数は７６０万人と前回か