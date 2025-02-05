雇用統計（2024年 第4四半期）06:45 結果5.1% 予想5.0%前回4.8%（失業率) 結果-0.1% 予想-0.2%前回-0.6%（-0.5%から修正）（雇用者数増減（前期比）) 結果-1.1% 予想-0.9%前回-0.6%（-0.4%から修正）（雇用者数増減（前年比）)