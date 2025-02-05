「世界一周ご縁たび」は、中央アジア・ウズベキスタンの首都タシケントへ。国内最大級の国営テレビ局の全国放送で万博をＰＲしました。テレビ局の大きさに驚愕した前田アナは、緊張しながらも、大阪と万博をしっかりＰＲ。そして、ウズベキスタンのダイナミックな伝統料理を味わい、世界一美しいと言われる中央アジア初の地下鉄に大感激！（２０２５年１月２４日放送ＭＢＳテレビ「よんチャンＴＶ」より）