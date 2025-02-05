タリーズコーヒージャパンは2025年2月5日から「トムとジェリー」とのコラボレーション商品を発売します。また、タリーズコーヒー 公式楽天市場店でも限定アイテムが登場します。"Time for coffee! Be happy!"がテーマ今回のコラボレーションでは、"春の訪れを感じながら幸せなコーヒータイムを過ごしてほしい"という思いが込められた春にぴったりの多彩なラインナップです。・ドリンク2種画像左の「＆TEA 桜香る ピーチメルバロイ