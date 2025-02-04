認知症の予防に効果的とされている脳トレ。「いざ始めようと思ったら、何をすればいいのかわからない」と困ったことがある方もいるのではないでしょうか。今回、介護福祉士の佐藤さんに「認知症予防に効果的な脳トレ8選」を紹介していただきました。 ≫ 【イラスト解説】「認知症の症状」はご存知ですか？ 初期症状・中期症状・末期症状ごとに医師が解説！ 編集部 簡単にできる高齢者向けの脳トレはありますか？ 佐藤さん個別