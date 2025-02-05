アンダー世代の代表時代に“超絶ドリブラー”に映った甲田英將。名古屋グランパスの下部組織出身でU20アジアカップなどにも出場した実績があり、将来を嘱望されるタレントだ。しかしプロになった22年以降、Ｊリーグで目を引く結果を残せていない。名古屋在籍の22年シーズンはJ１リーグで７試合出場・０得点。続く23年シーズンは名古屋でJ１リーグ２試合出場・０得点、レンタル先の東京ヴェルディではJ２リーグ９試合出場・０得