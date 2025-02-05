札幌市・東警察署は2025年2月4日、自称・札幌市のミュージシャンの男（63）を窃盗の疑いで逮捕しました。男は4日午後5時半ごろ、札幌市東区北7条東9丁目の商業施設「アリオ札幌」内の惣菜店で、弁当1個（販売価格880円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、警備員から「万引きした60代男性を確保している 腹が減ったと言っている」と通報があったということです。男は調べに対し「手持ちのお金がなくて腹が減