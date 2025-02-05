北海道・小樽警察署は2025年2月4日、現住建造物等放火未遂の疑いで、北海道小樽市天神に住む無職の女（48）を現行犯逮捕しました。女は4日午後3時20分ごろ、小樽市天神1丁目にある自宅の1階寝室で、布団に放火しようとした疑いが持たれています。警察によりますと、家にいたのは女と娘と孫の3人で、駆けつけた警察官が焦げた布団を確認し、女に話を聞いたところ、犯行を認めたということです。女は犯行当時酒を飲んでいて、布団に