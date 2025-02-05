【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「Z世代ニュース」のコーナーには、BABYMONSTERとRIIZEが登場！ NiziUのRIO、MAYA、RIKU、MIIHI、NINAが、2月5日放送のTBS『よるのブランチ』（毎週水曜 23時56分～）にゲストとして初登場。よるブラチームと、SNSで話題の鍋グルメに関するクイズで対決する。 メンバーでよく鍋パーティーをするというNiziU。初めて見る衝撃ビジュア