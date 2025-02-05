俳優の笹野高史（76）が3日に放送されたテレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊!!」（後7・00）に出演。俳優の渥美清さんとの思い出を振り返った。渥美さん主演の人気映画シリーズ「男はつらいよ」で何度も共演した笹野。お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の富澤たけしから「渥美清さんって、どんな人なんすか?」と質問された。これに笹野は「渥美さん…僕と柄本（明）さんと3人でよく遊んでいただいたの」とプライベートでも