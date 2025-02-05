創業者の山本龍男東京都の名所を巡る日帰り観光バスツアーなどを手がける「はとバス」。創業者の山本龍男が戦前にあった遊覧バスの復活を目指して1948年に設立した新日本観光が前身だ。（共同通信＝出井隆裕記者）翌1949年の元日に成田山新勝寺（千葉県）への初詣の団体貸し切りバスの運行で営業開始を迎えた。その年の3月には主力となる日帰り観光バスツアーを運行。燃料不足の影響もあり、上野駅を出発して皇居前や浅草公