モデルの鈴木えみが、Koki,の主演映画『女神降臨 Before』(3月20日公開)、『女神降臨 After』(5月1日公開)に出演することが5日、明らかになった。鈴木にとって、2006年公開の主演映画『bird call』以来、約20年ぶりの映画出演となる。カリスマメイクアップアーティスト・セレーナ役を演じる鈴木えみ○Koki,演じる麗奈の強い思いを支える重要なキャラクター同作はyaongyi氏による同名漫画を、映画『チーム・バチスタFINAL ケルベロ