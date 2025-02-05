まだ寒い日々が続いているけれど、そろそろ春の準備を始めたくなる季節！ そこで今回は、25年春のトレンドから、40、50代に似合う「注目アイテム」をピックアップ。きれいめかつ爽やかな「ブルーシャツ」と華やかな「フリンジ」を採用したアイテムをご紹介します。ぜひ、いち早くトレンドを取り入れて、新鮮なスタイリングを楽しんでみて。 即戦力になる爽やかなブルーシャツ 【無印良品】「ノンアイロンレギ