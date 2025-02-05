By Abigail Summerville, Sukriti Gupta［４日ロイター］ - 米国株式市場は主要３指数が反発して取引を終えた。エネルギー株の上昇に支援されたほか、トランプ大統領がカナダとメキシコへの関税発動を延期したことで、米中貿易問題の打開を巡る楽観的な見方が出ている。米国は４日、中国からの輸入品に対する１０％の追加関税を発動。これを受けて中国は対抗措置として、米国からの輸入品に２月１０日から最大１５％の追加関税を