SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。ニョペ茄子（@nyopenasu）さんの投稿が話題になっています。（アカウント名に含まれる環境依存文字・絵文字は反映されない場合もあります）リモートワークの弊害 「猫が在宅勤務を妨害してくる」と愚痴る魚さん。そうはいっても可愛いものだろうと高をくくっていたウサギさんですが、その内容は予想以上に強烈！これではいくつ命があっても足りませんね……（笑）