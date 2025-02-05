SNSで盛り上がった選りすぐりのネタを紹介するcitrus。今回は話題の情報から少し離れてひと休み。頭の体操でリフレッシュしましょう！出題するのは言葉の使い分けクイズです。■気になる解答は…下線部に当てはまる正しい漢字は……「B.主宰」でした！■解説A.中心となって会合や行事などを行うこと。また、その人や団体・機関。ーデジタル大辞泉「主催」B.人々の上に立って全体をまとめること。団体・結社などを、中心とな