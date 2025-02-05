兵庫県姫路市のご当地グルメである「姫路おでん」。生姜醤油をつけて、またはかけて食べるのが特徴ですが、この姫路の郷土料理をアレンジし、「姫路うでん」として提供し始めた店があります。「うでん」とはいったい何なのでしょうか？姫路から全国へ、ご当地グルメの魅力発信への挑戦を掲げる店長兼マネージャーの籠谷天馬さんに詳しく取材しました。ご当地グルメの魅力発信を目指す新店「姫路うでん」（提供：姫路うでん）