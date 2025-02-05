中国AI企業のDeepSeekがオープンソースライセンスで公開した推論モデル「DeepSeek-R1」は、従来の推論モデルと比較して開発コストが圧倒的に低いにもかかわらず、OpenAIのo1と同等の性能を誇るとして、大きく話題になりました。セキュリティ企業のwallarmが、DeepSeek-R1の前モデルであるDeepSeek V3をジェイルブレイク(脱獄)してDeepSeek V3のシステムプロンプトを抽出することに成功したと報告しています。Jailbreaking Generati