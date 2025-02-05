米音楽賞の最高峰、第67回グラミー賞授賞式が現地時間2月2日、ロサンゼルスのクリプト・ドットコム・アリーナで開催された。テイラー・スウィフトやビリー・アイリッシュ、チャペル・ローン、カニエ・ウェスト、サブリナ・カーペンターら、豪華スターのレッドカーペットを振り返ろう。【写真】＜グラミー賞＞テイラー・スウィフトやビリー・アイリッシュら、豪華セレブのルックをチェック★テイラー・スウィフトNFLカンザスシ