◆第７５回東京新聞杯・Ｇ３（２月９日、東京競馬場・芝１６００メートル）東京新聞杯に出走するサクラトゥジュールは、昨年の同レースで重賞初制覇。鞍上のキングとともに連覇と京都金杯に続く重賞連勝に挑む。前走は人馬の相性の良さが存分に出た勝利だった。去勢手術を経た約５か月ぶりの休み明けに加え、トップハンデ５８キロ。不利な条件が重なっていたが、問題にしなかった。道中は呼吸をピタリと合わせ、中団の内で折り