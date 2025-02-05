◆エルフィンＳ・リステッド（２月８日、京都・芝１６００メートル）昨年６月に世代一番星となったダノンフェアレディが、エルフィンＳ（牝馬限定、３歳オープン・リステッド、８日、京都・芝１６００メートル）で待望の復帰戦を迎える。今回と同舞台の２歳新馬戦では歴代最速となる１分３３秒８で逃げ切り。２着だったショウナンザナドゥが阪神ＪＦで４着に入っており、橋口調教師は「あの時期にあの競馬ができたし、素質は間違