女優の名取裕子（６７）が５日までに自身のインスタグラムを更新。“初体験”のオフショットを公開した。「初めてディズニーシーに連れっていってもらいました〜」と伝えた名取。「朝から並んで入場してからも全てラジオニッポン放送ミュージック１０のスタッフの一番若い翔君におんぶに抱っこ。ピーターパン、ソワリン、アナ雪ともう最高に楽しみました〜」とミニーマウスのカチューシャを頭につけてパークを楽しむショット