先週末開催されたグラミー賞授賞式。ビヨンセが初めてリリースしたカントリーミュージックのアルバム『Cowboy Carter』で念願の年間最優秀アルバム賞を受賞した。これに加えて、最優秀カントリーアルバム賞も受賞。昨年11月に開催されたカントリー・ミュージック・アワードではノミネートすらされないという扱いを受けたが、グラミー賞ではカントリーミュージックとしても高く評価された。そんな中、カントリーシンガーのケイシー