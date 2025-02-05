自民、公明、国民民主３党の政調会長は４日、国会内で会談し、「年収１０３万円の壁」見直しを巡る３党の協議を本格的に再開させることで一致した。昨年１２月から３党協議は停滞しており、双方が歩み寄り、妥協点を見いだせるかどうかが焦点となる。与党が所得税の非課税枠を１２３万円に引き上げる案を提示後、国民民主が１７８万円を強硬に主張して反発し、協議は暗礁に乗り上げていた。自民の小野寺政調会長は４日の会談後