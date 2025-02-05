俳優の波瑠が主演を務めるフジテレビ火9ドラマ『アイシー〜瞬間記憶捜査・柊班〜』（毎週火曜後9：00）の第4話に、俳優の徳重聡が出演することが明らかになった。【画像】穂村正吾（森本慎太郎）のキャラクターポスター本作は、“カメラアイ”と呼ばれる瞬間記憶能力を持つ女性刑事・柊氷月（ひいらぎ・ひづき／波瑠）が、忘れたくても忘れられない過去と向き合いながら、土屋健次郎（山本耕史）、穂村正吾（森本慎太郎）、