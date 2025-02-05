俳優・上川隆也が主演を務める、フジテレビ系水10ドラマ『問題物件』（毎週水曜後10：00）の第4話が5日放送される。それに先立って、あらすじと場面写真が公開された。【ソロショット】「謎の男です（笑）」社長役の船越英一郎、探偵役の浜野謙太、室長代理役の本多力同作は、自殺、ポルターガイスト、失踪、ゴミ屋敷など、さまざまな不動産物件で起こる奇々怪々な事件の謎を、頭が切れて腕っ節が強く、人間離れした破天荒さ