清水昇が今季の復活へ決意をにじませる(C)TsutomuBEPPU/CoCoKARAnextヤクルトの清水昇が沖縄・浦添キャンプで熱のこもった投球を見せた。2月4日にブルペンで50球を投げ込み、今季の「復活」へ向けて順調に調整を続けている。【動画】延長11回の死闘を制す！ヤクルトが2024年前半戦最終戦でサヨナラ勝利清水は2020年、21年と2年連続で最優秀中継ぎを獲得し、20年〜23年と4年連続で50試合以上に登板してきた“鉄腕”だが、昨季は