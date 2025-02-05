札幌市・北警察署は2025年2月4日、住居侵入と窃盗の疑いで、札幌市北区に住む歯科医師の男（33）を逮捕しました。男は2024年12月12日午前8時ごろから17日午後6時ごろまでの間、札幌市北区の共同住宅の20代女性宅に侵入し、女性用下着2点を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、女性の帰宅時に部屋の鍵はすべてかかった状態だったため、男が何らかの方法で合鍵を作り、部屋に進入した可能性があるということです。男と女