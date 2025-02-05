北海道・滝川警察署は2025年2月4日、砂川市に住む無職の女（68）を窃盗の疑いで逮捕したと発表しました。女は1月10日午前10時ごろ、滝川市朝日町のドラッグストアで、サプリメントと便秘薬2点（販売価格合計7342円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、店内の防犯カメラに女が商品をバッグに入れて盗んだ様子が映っていたということです。調べに対し、女は「覚えていない」と否認しています。