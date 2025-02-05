札幌・南警察署は2025年2月4日、器物損壊の疑いで札幌市中央区に住む無職の男（53）を逮捕しました。男は1月27日午後4時ごろ、札幌市中央区のアパートで、30代の女性宅の玄関ドアの鍵穴に接着剤のようなものを注入して固め、シリンダーを壊した疑いが持たれています。警察によりますと、部屋に住む女性が1月28日に外出する際、鍵をかけようとしたところ、鍵穴に鍵が入らない状態だと気づき、「玄関ドアの鍵穴に接着剤