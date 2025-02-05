元日向坂４６の女優・齊藤京子が４日までに自身のＳＮＳを更新。カレンダーの発売を報告した。インスタグラムで「齊藤京子２０２５―２６カレンダー発売することが決定いたしました」と報告。「一緒に過ごす一日をテーマに撮影いたしました１ｓｔ写真集の時より大人になった私をぜひご覧ください」とつづると、透明感あふれるオフショット２枚を公開した。この投稿にＳＮＳ上でファンからは「ヤバすぎる尊いもう可愛