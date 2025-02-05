俳優の笹野高史（76）が3日に放送されたテレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊!!」（後7・00）に出演。お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（50）との爆笑やり取りをする場面があった。今回は「高尾山SP」と題して放送され、初心者登山ルートを歩き開運アイテムとご当地グルメを探した。開始早々に伊達が「酒まんじゅう」に目を奪われて“寄り道”。店内で酒まんじゅう、そば団子を堪能した出演者たち。そこで伊達