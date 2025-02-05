ホワイトハウスで記者団に話すトランプ米大統領＝4日、ワシントン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は4日、ホワイトハウスで記者団に対し、中国の習近平国家主席との首脳協議について、適切なタイミングに話す予定だとして「急いでいない」と述べた。関税措置発動を巡る米中間の対立が深まる中、4日の協議開催は見送られる公算が大きくなった。世界経済に悪影響を及ぼしかねない関税の応酬を回避できるか