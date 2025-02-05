インゴルシュタット発110ボルトや230ボルト、50ヘルツや60ヘルツといった異なる条件でも、ドイツ・インゴルシュタットのアウディでは、あたかも中国やアメリカ、その他世界各国にいるかのように電気自動車を充電することができると彼らはいう。【画像】アウディのEVモデルの数々をみる全101枚インゴルシュタットの新しい充電試験センターでは、アウディの技術開発部門が、世界各国の販売地域の電源条件を再現してアウディの電動