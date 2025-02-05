昨年のケンタッキーダービー。日本から勇躍、参戦したフォーエバーヤングが勝ち馬から鼻＋鼻差の3着に奮闘したのを見て、胸を打たれた人は多いだろう。日本調教馬初のケンタッキーダービー参戦となった95年スキーキャプテンのレース（14着）を見たオールドファンにとっては、なおさら感慨深かったのではないか。「スキーキャプテンですら、全く歯が立たないのか。こんなレースを勝つのに、あと何年かかるんだ…」。筆者は当